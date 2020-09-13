شروط وضوابط إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات لتمكين الأفراد ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب الحصول على تأييد الإعفاء من هذه الرسوم حسب الشروط والضوابط.

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شروط الإعفاء من رسوم التأشيرات

وقالت الوزارة إن هناك ضوابط وشروط للحصول على خدمة إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم وهي؛ أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ولديه ملف شخصي مسجل على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة وتم تقييم إعاقته، وأن تكون الحالة الاجتماعية للمستفيد مسجلة في نظام الرعاية الاجتماعية، وتكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات.

طريقة الحصول على الخدمة

وأوضحت الوزارة أن طريقة الحصول على خدمة إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم تتم عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اختبار خدمة إعفاء ذوي الإعاقة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

كما يمكن للمستفيد طباعة الطلب مباشرة، والحصول على التأشيرة من خلال موقع مساند.

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