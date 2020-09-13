تدشين المرجع الوطني لـ فيروس كورونا دليلك الأمثل للمعلومات الموثوقة

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أُطلقت اليوم بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا لتكون المرجع الأول لكل ما يخص فيروس كورونا المستجد، وتشمل الأخبار والقرارات والمبادرات المتعلقة به، سعيًا إلى رفع مستوى الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وتوفر المنصة الوطنية الموحدة مرجعًا وطنيًا شاملًا لكل ما يخص فيروس کورونا المستجد في قطاعات (التعليم، الصحة، السياحة والسفر، الأمن، الشؤون الإسلامية، التجارة، العمل، المال، الاقتصاد).

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وتشمل بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد على التحديث اليومي للحالات، وأهم القرارات الصادرة بشأن الفيروس، بالإضافة إلى دليل العادات الصحية للحماية من خطر الإصابة.

وتتضمن البوابة على مركز إعلامي يضم الأخبار، الصور، الفيديوهات، وأبرز المراكز والتطبيقات وأرقام التواصل الصحية.

ولزيارة البوابة الضغط عبر الرابط التالي:

https://covid19.my.gov.sa/ar/Pages/default.aspx



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