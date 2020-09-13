- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تدشين المرجع الوطني لـ فيروس كورونا دليلك الأمثل للمعلومات الموثوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدشين المرجع الوطني لـ فيروس كورونا دليلك الأمثل للمعلومات الموثوقة
أكبر بوابة إلكترونية تضم أهم المستجدات المتعلقة بكوفيد 19
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أُطلقت اليوم بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا لتكون المرجع الأول لكل ما يخص فيروس كورونا المستجد، وتشمل الأخبار والقرارات والمبادرات المتعلقة به، سعيًا إلى رفع مستوى الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.
وتوفر المنصة الوطنية الموحدة مرجعًا وطنيًا شاملًا لكل ما يخص فيروس کورونا المستجد في قطاعات (التعليم، الصحة، السياحة والسفر، الأمن، الشؤون الإسلامية، التجارة، العمل، المال، الاقتصاد).
وتشمل بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد على التحديث اليومي للحالات، وأهم القرارات الصادرة بشأن الفيروس، بالإضافة إلى دليل العادات الصحية للحماية من خطر الإصابة.
وتتضمن البوابة على مركز إعلامي يضم الأخبار، الصور، الفيديوهات، وأبرز المراكز والتطبيقات وأرقام التواصل الصحية.
ولزيارة البوابة الضغط عبر الرابط التالي:
https://covid19.my.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين المرجع الوطني لـ فيروس كورونا دليلك الأمثل للمعلومات الموثوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.