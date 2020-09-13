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شكرا لقرائتكم 5 هواتف ذكية شهدت انخفاضًا في الأسعار مؤخرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 هواتف ذكية شهدت انخفاضًا في الأسعار مؤخرًا
من سامسونج إلى آبل
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
شهدت العديد من الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية، انخفاضًا في الأسعار، من الأنواع المختلفة لسامسونج إلى أوبو وآبل، إليك قائمة بهم:
1- OnePlus 7T Pro
يتوفر هاتف ون بلس OnePlus 7T Pro في السعودية بسعر نحو 2800 ريال وذلك بعد أن كان يصل إلى نحو 5 آلاف ريال في شهر يونيو.
ويحتوي الهاتف على 8 جيجا رام و 256 جيجا للتخزين الداخلي، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، وبنظام OxygenOS 10.0 استنادًا إلى نظام التشغيل أندرويد 10.
2- Samsung Galaxy A50
يتراوح هاتف سامسونج حاليًا بسعر 899 ريالًا، وكان قد وصل إلى أعلى سعر له في مايو بنحو ألف ريال، ويأتي بنوعين مختلفين، حيث يتوفر إصدار بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، والآخر بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.
3- Oppo Reno 3 Pro
يصل سعر إصدار Oppo Reno 3 Pro بـ 256 جيجابايت حاليًا إلى نحو 1770 ريالًا، وكان قد وصل إلى أعلى سعر له في يوليو بنحو ألفي ريال.
4- iPhone 11 برو ماكس من آبل
عند إصدار آبل لهاتف آيفون 11 برو ماكس كان سعره يناهز نحو 7 آلاف ريال وحاليًا يُباع على أمازون السعودية بنحو 4214 ريالًا.
5- سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت متوفر بسعر 1675 ريالًا، ويأتي ذلك الانخفاض بعد إصدار سامسونج نوت 20 والذي يتوفر حاليًا بسعر يتجاوز 5500 ريال.
وكان قد وصل سعر نوت 10 لايت في شهر إبريل الماضي إلى نحو ألفي دولار.
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