ضبط عصابة اختراق الحسابات البنكية بحوزتهم 300 ألف ريال بالرياض

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية امتهنوا إرسال رسائل نصية على الجوالات ذات مضامين وأساليب احتيالية بهدف اختراق الحسابات البنكية عبر إعلانات مسابقات وهمية.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله -، من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية وذلك ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد ضبط بحوزتهم (13) جهاز جوال تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات لبطاقات صرفٍ آلي متنوعة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شارك الخبر







