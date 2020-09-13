كيف يفرق تحليل PCR بين فيروس كورونا والفيروسات الأخرى؟

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن تحليل PCR أو تحليل البلمرة الجزئية لديه القدرة على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بدقة كبيرة.

أهمية تحليل PCR

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هذا التحليل يمكنه التعرف على الخريطة الجينية الخاصة بكل فيروس وبالتالي تحديد نوع الفيروس الذي أصاب الشخص.

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ما هو تحليل بي سي آر؟

يذكر أن تحليل PCR أو ما يعرف باسم Polymerase chain reaction، هو طريقة دقيقة جدًا للكشف عن وجود فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات في الدم، ويمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض، كما يتم من خلاله الكشف عن احتمالية الإصابة بالفيروس.

– ما استخدامات pcr؟

– استخدامات طبية على سبيل المثال في تشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم.

– تحديد البصمة الجينية لشخص ما في إطار الطب الشرعي.

– إثبات هوية الأب الحقيقي للمولود.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول وعدم التخفيف منها أو التهاون بها بحجة انخفاض حالات كورونا المؤكدة.

تراجع الحالات المؤكدة

وقال العبدالعالي: على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة وكذلك نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة ولله الحمد.

وتابع : أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 المؤكدة بلغت 88% مع استمرار نزول الحالات الحرجة وارتفاع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 93%.



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