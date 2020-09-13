حقيقة وفاة اللبنانية دارين البايض

انتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بان دارين البايض توفت بالفعل بعد معاناة مع المرض وهو فيروس كورونا المستحد وتصدرت محركات البحث في المملكة العربية السعودية وأصبح هاشتاج رحمة الله عليك دارين هو الهاشتاج الأول في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية فهل خبر وفاتها حقيقة؟

حقيقة وفاة دارين البايض

بعد تصدرها لساعات مواقع التواصل الاجتماعي واعتقاد الآلاف أنها بالفعل توفت قامت الممثلة اللبنانية بالتعليق على صورة لها متداولة وبها خبر الوفاة وعلقت عليها قائلة أنا بخير ايش هذا الخبر الغريب وكان السبب الرئيسي في انتشار هذه الشائعة التي أحدثت انتشار واسع هو الناشط السعودي أحمد الذي صرح على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللبنانية دارين البيضاء انتقلت إلى رحمة الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

بعد تعجبها من الخبر الذي انتشر والشائعة التي أحدثت انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر تويتة أخرى قائلة إننا جميعنا راجعون إلي الله وأنها تتمني أن بنور الله قبرها يوم يبات جسدها به وتجد من يدعو لها دائما دون ملل وأن يجعل الجنة هي مقرها في الآخرة.

وتعد دارين البايض واحدة من أشهر ممثلين لبنات والتي ولدت عام 1996 ولكنها نشأت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتقيم بها لذلك فهي لديها شعبية كبيرة جداً والكثير من المتابعين في السعودية والكثير من الدول الأخرى في الوطن العربي مما أدى إلى الانتشار الكبير لشائعة وفاتها.