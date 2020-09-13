رد فعل ملكة كابلي علي خيانة زوجها لها

تصدرت خبيرة التجميل ملكة كابلي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد العديد من الاخبار عن خيانة زوجها لها وذلك بعد نشرها العديد من الأغاني ومقاطع الفيديو على سناب شات تدل على أنها تعرضت للخيانة من زوجها مع العديد من النساء الأخرى مما جعل الأمر يتصدر محركات بحث جوجل والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

رد ملكة كابلي على خيانة زوجها لها

قامت الخبيرة التجميلية بنشر فيديو على سناب شات يحتوي على أغنية معلقا عليها بقولها الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب، ولا يكتفي الأمر على ذلك بل قامت بنشر صورة خاصة بها معلقا عليها قائلة إنه لا باس بانك خذلتها فهي من خذلت نفسها عندما قامت باختيارك والعديد من التعليقات والصور التي استمرت بنشرها ملكة كابلي على مواقع التواصل الاجتماعي مما أحدث انتشار كبير جداً.

تصدرت خبيرة التجميل السعودية مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بعد ساعات قليلة من التويتات والتغريدات التي قامت بها ليعلم الجمهور الخاص بها انه تم انفصالها بالفعل عن زوجها أحمد السالم وغردت أيضا على صورة أخيرة خاصة بها قائلة خليل مع الرخيص أنا غالية عليك.

وتعد ملكة كابلي وأحمد السالم اثنان من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصبح كل منهم يشارك حياته وجميع التفاصيل الخاصة بها مع المتابعين وهناك العديد من الأمور التي كانت تثير الجدل دائما في علاقتهم وهي عرض جميع تفاصيل حياتهم الشخصية مع الآخرين على الإنترنت، وكان زوجها إعطاءها هاتف إيفون 11 مصنوع من الذهب عيار 24 وكانت هذه الواقعة من أشهر الأمور التي أحدثت انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.