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أطلقت رابطة دوري الأحياء لكرة القدم التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بطولة اليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" التي ستنطلق الأحد المقبل، على هامش فعاليات اليوم الوطني الـ 90، الذي يصادف الأربعاء بعد المقبل الموافق 23 من سبتمبر.
وتقام البطولة لفئتين: تحت 16عاماً، وفوق 35 عاماً، بمشاركة لاعبين لكرة القدم السعودية السابقين، في صالة وزارة الرياضة في أربع مدن؛ وهي الرياض وجدة وجازان والمدينة المنورة، بدون جمهور، وفقاً للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
وبدأت الرابطة في استقبال تسجيل الفرق (مجاناً) وسيستمر حتى السبت المقبل.
ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 4 آلاف لاعب من 400 فريق، وسيكون نظام البطولة (خروج المغلوب)، فيما تصل قيمة الجوائز إلى 50 ألف ريال.
رابطة دوري الأحياء لكرة القدم
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 05:43 PM
تحت شعار "همة حتى القمة".. وتنطلق الأحد المقبلرابطة الأحياء تطلق بطولة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة في 4 مدن
أطلقت رابطة دوري الأحياء لكرة القدم التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بطولة اليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" التي ستنطلق الأحد المقبل، على هامش فعاليات اليوم الوطني الـ 90، الذي يصادف الأربعاء بعد المقبل الموافق 23 من سبتمبر.
وتقام البطولة لفئتين: تحت 16عاماً، وفوق 35 عاماً، بمشاركة لاعبين لكرة القدم السعودية السابقين، في صالة وزارة الرياضة في أربع مدن؛ وهي الرياض وجدة وجازان والمدينة المنورة، بدون جمهور، وفقاً للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
وبدأت الرابطة في استقبال تسجيل الفرق (مجاناً) وسيستمر حتى السبت المقبل.
ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 4 آلاف لاعب من 400 فريق، وسيكون نظام البطولة (خروج المغلوب)، فيما تصل قيمة الجوائز إلى 50 ألف ريال.
، رابطة الأحياء تطلق بطولة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة في 4 مدن ،
المصدر : الخليج 365
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