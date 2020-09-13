، "الثقافة" تستقطب متحف "تيم لاب" الياباني العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية

تستعد وزارة الثقافة لإقامة متحف تفاعلي في جدة بالتعاون مع فريق "تيم لاب" الياباني العالمي المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية في فضاءات إبداعية مبتكرة.

ويأتي المتحف ضمن اتفاقية بين الوزارة وفريق "تيم لاب" تمتد لعشر سنوات سيقام المتحف خلالها في مدينة جدة بحلول عام 2023م.

ويُعرف فريق "تيم لاب" الياباني بابتكاراته في مجال المتاحف والمعارض التفاعلية التي تقدم تجربة شعورية مختلفة للزائر باستخدام تقنيات حديثة وبرمجيات دقيقة.

وحقق الفريق نجاحات عالمية من خلال متحفيه الرئيسيين في طوكيو وشانغهاي، وتمكّن من استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وبأرقام تعد من الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لمتاحف متخصصة.

ومن المقرر أن يقدم فريق "تيم لاب" تصميماً خاصاً للمتحف، بحيث يحتوي على أعمال حصرية وجديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وبتقنيات مصممة خصيصاً للمتحف الجديد، كما يحتوي على قسم مخصص للأطفال يقدم رحلة فريدة تجمع العلوم بالفنون في مزيج إبداعي واحد.

ويأتي استقطاب وزارة الثقافة لمتحف "تيم لاب" العالمي في سياق سعيها لجلب أحدث الفعاليات الفنية العالمية النوعيّة إلى المملكة وتوفير خيارات إبداعية راقية للجمهور المحلي في مختلف المدن السعودية، وتخطط الوزارة في هذا السياق لنقل هذه التجربة إلى الرياض في فترة لاحقة لمنح مساحة أكبر للجمهور الراغب في حضور الفعالية.

ويعد تنظيم المتاحف المتخصصة من ضمن الحزمة الأولى من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها في مارس 2019م المتضمنة المتاحف المستقبلية التي تستثمر التقنية والفنون الإبداعية المبتكرة.وزارة الثقافة متحف تيم لاب