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يشارك مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، المهندس محمد حسين الشمراني، غدًا الاثنين، في حلقة نقاش حول "مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأدنى".
تنظم الحلقة هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في شمال إفريقيا والشرق الأدني "الفاو".
وتناقش حلقة النقاش التي يفتتحها، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان للزراعة، الدكتور أحمد البكري، الموقف الحالي والتطورات المتوقعة للجراد الصحراوي، واستجابة منظمة الأغذية والزراعة إلى فورة الجراد.وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس محمد حسين الشمراني
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 05:33 PM
تبحث استجابة منظمة الأغذية والزراعة
يشارك مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، المهندس محمد حسين الشمراني، غدًا الاثنين، في حلقة نقاش حول "مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأدنى".
تنظم الحلقة هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في شمال إفريقيا والشرق الأدني "الفاو".
وتناقش حلقة النقاش التي يفتتحها، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان للزراعة، الدكتور أحمد البكري، الموقف الحالي والتطورات المتوقعة للجراد الصحراوي، واستجابة منظمة الأغذية والزراعة إلى فورة الجراد.
، "الشمراني" يشارك غدًا في حلقة نقاش عن الجراد الصحراوي بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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