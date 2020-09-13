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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن القدس تصدّرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة، فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 39327 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة، وتعافى 27252 شخصًا من المرض.فلسطين فيروس كورونا الجديد
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 05:22 PM
الفيروس أنهى حياة 12 مريضًافلسطين.. 811 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن القدس تصدّرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة، فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 39327 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة، وتعافى 27252 شخصًا من المرض.
، فلسطين.. 811 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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