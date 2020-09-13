شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل قصة معلم فضل تقديم الدرس للطلاب عن إجراء عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مقطع فيديو تفاصيل ظهور معلم وهو يشرح، للطلابه الدروس عبر منصة مدرستي ، قبل دخوله غرفة العمليات، حيث أصر المعلم على استكمال عمله قبل أن يجري الجراحة، مما أدهش الفريق الطبي.

وعلق المعلم محمد فواز من معلمي قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث بأن مهنة التعليم تختلف عن غيرها من الأعمال، حيث تنقلب الموازين وتختلف الصورة ليبدو موقف المعلم رهانًا على تحضر المجتمع، بحسب "سبق".

وتابع الفواز بقوله : قدمت أول درس افتراضي من غرفة العمليات عبر منصة مدرسي وبرنامج تيمز وأنا على السرير الأبيض بغرفة العمليات، وسط دهشة الأطباء والممرضين، وبعد أن استأذنت الدكتور قبل ذلك، مردفا بأنه كان مخيرا بين تقديم الدرس أو إجراء العملية فقدم الدرس عن العملية بل وتحضير الطلاب والتأكيد على الواجبات.