وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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