شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 53 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعدن عن تسجيل 601 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 1034 حالة تعافي جديدة، و28 حالة وفاة جديدة؛ حيث بلغ عدد الوفيات 4268 حالة.