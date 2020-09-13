شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح سبب استمرار الإصابة بكورونا لأكثر من شهر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ماذا يفعل الشخص التي تظهر نتائج التحاليل بإصابته بفيروس كورونا لأكثر من شهر.

وذكر متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أنه " من المهم معرفة إذا كان الشخص تعافى من الإصابة أم لا، وفي حال تجاوز مدة التعافي أي عشرة أيام منذ الإصابة ومرت 3 أيام دون أعراض، فهناك بعض الحالات تستمر فيها إيجابية العينة لأسابيع وهي حالات نادرة، ويكون هناك بقايا للفيروس غير نشطة في جسم الإنسان".

وأضاف: " الشخص المتعافي يجب عليه الالتزام بالتعليمات والاحترازات؛ لأنه قد يصافح أحد أو يلامس سطح وقد ينقل الفيروس من شخص لآخر " .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.