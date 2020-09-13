شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول صخرة إلى مجلس في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أقدم مواطن على نحت صخرة في جبال سلا بمنطقة جازان كانت في السابق منزلًا للعائلة، وذلك قبل أكثر من ثمانين عامًا لتصبح اليوم مجلسًا أطلق عليه "مجلس الصخرة".

ويعد جبل سلا هو جبل سياحي بدرجة أولى، ويتمتع بالغطاء النباتي والأشجار المثمرة؛ حيث بذل الجميع جهودًا كبيرة في سبيل استمرارية هذا الجبل.

وفي السياق نفسه، قال نجل المواطن صاحب مجلس الصخرة، في تقرير لقناة "الإخبارية" بأن والده قام بتحويله إلى مجلس يستقبل من خلاله الضيوف في حوالي عام 1960.