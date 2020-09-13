شكرا لمتابعة خبر عن الشوري يطالب بنظام يكافح الفساد العلمي بكل أشكاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في محاولة لمكافحة الفساد العلمي، طالب مجلس الشورى من خلال توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بوضع نظام للحد من الفساد العلمي بكل أشكاله، وتجريم "المكاتب والأفراد" الذين يعدون البحوث لطلاب الجامعات.

وأوضحت اللجنة ، بأن المكاتب والأفراد الذين يُعدون الأبحاث للطلاب والطالبات، يساهمون في تدني المخرجات التعليمية، وهو ما يدخل تحت مظلة الفساد العلمي، إضافة إلى من يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، بحسب "الرياض".

وشددت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، موضحة بأن الفساد العلمي بكل أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم.