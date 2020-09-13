شكرا لمتابعة خبر عن الشوري يطالب بنظام يكافح الفساد العلمي بكل أشكاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في محاولة لمكافحة الفساد العلمي، طالب مجلس الشورى من خلال توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بوضع نظام للحد من الفساد العلمي بكل أشكاله، وتجريم "المكاتب والأفراد" الذين يعدون البحوث لطلاب الجامعات.
وأوضحت اللجنة ، بأن المكاتب والأفراد الذين يُعدون الأبحاث للطلاب والطالبات، يساهمون في تدني المخرجات التعليمية، وهو ما يدخل تحت مظلة الفساد العلمي، إضافة إلى من يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، بحسب "الرياض".
وشددت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، موضحة بأن الفساد العلمي بكل أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوري يطالب بنظام يكافح الفساد العلمي بكل أشكاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.