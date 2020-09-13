شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1034 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 302,870 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة حيث بلغ عدد الوفيات 4268 حالة.

وأوضح ‏متحدث الصحة: " بكل صدق مع الجميع يجب مواصلة الالتزام بإجراءات كورونا ولابد من مواصلة المكاسب المحققة حتى الآن"، لافتًا إلى مواصلة الانخفاض في عدد الحالات الحرجة.