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تركي آل الشيخ يمتدح «السيسي» بقصيدة شعرية جديدة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نظّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قصيدة شعريه يمتدح فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال تركي آل الشيخ في قصيدته:

شيم الرجال صدق الوعود

إتحدىّ ماعرفشى المُحال

قال مستحيل الخوف يعود

وماخفشى على عمره ومازال

ماشى فى طريق بر الأمان

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وفى ضهره مصر وأهلها

إنجاز ورا إنجاز يبان

للنور ومصر يا بختها

بأولادها وبقائد زعيم

عارف وحاسِب خطوته

الله يزيد الخير يديم

على شعب مصر فرحته

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