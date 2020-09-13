تركي آل الشيخ يمتدح «السيسي» بقصيدة شعرية جديدة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نظّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قصيدة شعريه يمتدح فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. نظّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قصيدة شعريه يمتدح فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال تركي آل الشيخ في قصيدته: شيم الرجال صدق الوعود إتحدىّ ماعرفشى المُحال قال مستحيل الخوف يعود وماخفشى على عمره ومازال ماشى فى طريق بر الأمان Advertisements وفى ضهره مصر وأهلها إنجاز ورا إنجاز يبان للنور ومصر يا بختها بأولادها وبقائد زعيم عارف وحاسِب خطوته الله يزيد الخير يديم على شعب مصر فرحته

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