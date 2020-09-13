شكرا لمتابعة خبر عن حلاقة الطائف: فُهمت بطريقة خاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" أمس السبت بشأن "حلاقة الأطفال في الطائف، أوضحت الحلاقة أنها تعمل في هذه المهنة منذ نحو سبعة أشهر.

وأشارت وفاء، إلى أنها تحلق شعر الأطفال دون سن العاشرة، موضحة أنه تم إغلاق الصالون بسبب عدم تجديد الرخصة، لكن ستستأنف نشاطها بعد التجديد.

وأفادت بأن المقطع فُهم بطريقة خاطئة؛ لكونه لم يوضح أنها تحلق للأطفال فقط، مؤكدة أنه لا يوجد عيب في كل المهن الشريفة، ومشيرة إلى أنها ستستمر في عملها طالما لم تخرج عن القيم والشرع.