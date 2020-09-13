شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة وتوصيله لمنزلك دون زيارة مكاتب الأحوال المدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الاحد عن خدمة طلب اصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة " أبشر " .

وأوضحت " الأحوال المدنية " أنه بمجرد تسجيل عقد القران بوزارة العدل يتم تسجيل الزواج إلكترونياً في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين .

وأضافت أنه يمكن بكل بساطة الدخول على حسابك في " أبشر " وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني ويتم توصيله من خلال البريد السعودي ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

Advertisements

1- تسجيل الدخول عبر " أبشر " .

2- اختيار خدمات .

3- اختيار الأحوال المدنية ، ثم خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج .