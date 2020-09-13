إنقاذ مواطن خمسيني يعاني من اضطراب في نبضات القلب بتخصصي الطائف

بدأت معاناة الرجل الخمسيني بآلام وأوجاع تسببت في شعوره بالدوران (الدوخة) الدائم والإرهاق المستمر الذي أدى إلى عجزه عن المشي وضرورة نقله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بشكل عاجل.

وبعد قيام الأطباء بإجراء الفحص السريري والإشعاعي شخصت حالته على أنه إحصار القلب الكامل، وهو ما يعني اضطرابًا حادًّا في معدل دقات القلب من حيث سرعتها، فتم على الفور إجراء قسطرة استكشافية للتأكد من سلامة الشرايين إضافة إلى تركيب منظم ضربات قلب مؤقت بسبب معاناته من أمراض السكري والضغط.

وبمتابعة حالة المريض، تبين للأطباء في وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى أن المريض لديه حالة طبية تعرف بضعف حاد في تنظيم ضربات القلب؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة –لا سمح الله– في حال عدم التدخل الطبي العاجل؛ ما استدعى إجراء قسطرة قلبية عاجلة لتركيب جهاز داخلي منظم لضربات القلب ثنائي دائم عن طريق استشاري كهربائية القلب.

وقد استقرت حالة المريض، ولله الحمد، بعد إجراء العملية وخرج المريض في صحة جيدة بعد يومين من دخوله المستشفى.