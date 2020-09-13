بلدية المعابدة تُصادر 780 كجم خضراوات وفواكه في حملة على الباعة الجائلين

للقضاء على المباسط العشوائية
واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بجولات مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مشيرًا إلى مصادرة 780 كجم من الخضراوات والفواكه، سلمت لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.
وأكَّد المهندس غيث الشنبري حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.
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