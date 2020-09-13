خلل تقني يمنع عملاء الأهلي كابيتال من إتمام عمليات التداول الإلكترونية

تسبب خلل فني في تطبيق الأهلي كابيتال، اليوم الأحد، في عدم تمكّن عملاء البنك من الدخول للتطبيق وإتمام عمليات التداول ومتابعة الأسهم في محافظهم الإلكترونية.

وبدأت القصة صباح اليوم الأحد بظهور رسالة «خطأ يرجى المحاولة مرة أخرى»، لعملاء الأهلي كابيتال، عند محاولة الدخول على التطبيق أو إرسال أوامر البيع أو الشراء.

وأعرب عدد من المتداولين من عملاء البنك، عن استيائهم بعد عجزهم عن إتمام عمليات التداول أو البيع أو الشراء.

خدمات البنك الاهلي

ويوفر البنك الأهلي أو «الأهلي كابيتال»، يوفر من خلال منصة التداول خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل عملية التداول وأيضًا مساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد، والخدمات التي تقدمها المنصة للعميل هي كالتالي:

- توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه.

- توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم.

- فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

- يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره.

- خدمة الاستفسار بمحادثة مباشرة مع الخبراء.

- إجراء عملية الشراء أو البيع بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

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تطبيق الاهلي كابيتال

يوفر البنك الأهلي تطبيق عبر الجوال لسهولة التعامل مع المنصة ولكي يبقى العميل مطلعًا على آخر المستجدات في أسعار الأسهم ومستجدات السوق في أي مكان يذهب إليه.

يمكن تحميل تطبيق التداول الخاص بالبنك الأهلي من خلال:

لمستخدمي الأندرويد من خلال متجر جوجل.

لمستخدمي IOS من خلال متجر أبل.

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