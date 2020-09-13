مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعمل على زيادة عدد الأسرّة

بدأت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف بالعمل على زيادة السعة السريرية بأجنحة الدخول؛ وذلك بسبب ما تمَّ ملاحظته من زيادة الطلب من ذوي المرضى على رعاية مرضاهم لحين استقرار حالاتهم النفسية.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي، أنَّ العمل قائم على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى والتي تمَّ الانتهاء منها وهي زيادة عدد أسرة الدخول من ٧٠ إلى ١٠٥ أسرّة، والمرحلة الثانية وجارٍ العمل فيها على زيادة عدد أسرة الدخول إلى ١٤٠ سريرًا لأجنحة الرجال وزيادة أسرة دخول النساء الى من ٢٥ إلى ٥٦ سريرًا.

وأضاف المالكي أنَّ المرحلة الثالثة عبارة عن مبادرة تحت مسمى (مبادرة إيثار) وتهدف لخدمة المرضى النفسيين بمنطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة، جدة ، الليث، القنفذة ... الخ ) من خلال استقبال جميع الحالات الطبية المحولة من مستشفيات المنطقة من خلال تخصيص ٥٠ سريرًا إضافيًا بواقع ٣٥ سريرًا للرجال و١٥ سريرًا للنساء لاستقبال الحالات وتقليل التكدس بأقسام طوارئ هذه المستشفيات استشعارًا منا بالمسؤولية المشتركة بين منشآت وزارة الصحة. وسيتم العمل بهذه المرحلة فور الانتهاء من عمليات الترميم بالمستشفى.

وأشار المالكي إلى أنّه بعد تنفيذ المراحل الثلاثة سترتفع نسبة أسرة الدخول بالمستشفى إلى ١١٠٪ ما من شأنه زيادة استيعاب الحالات التي تحتاج للدخول، وكذلك تقليل فترة الانتظار بقسم الإسعاف والطوارئ.