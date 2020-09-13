اليوم.. أسعار الذهب في السوق السعودية تواصل استقرارها

واصلت أسعار الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استقرارها تماشيًا مع استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية

واستقرت الأسعار عن مستويات الأسعار التي سجلتها تعاملات يوم الجمعة الماضي؛ حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعًا في المملكة إلى 204.86 ريال (54.61 دولار)، مقارنة بنحو 204.98 ريال (54.66 دولار) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 234.12 ريال (62.41 دولار) مقارنة بنحو 234.31 ريال (62.55 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 175.59 ريال (46.81 دولار) مقارنة بنحو 176.06 ريال (46.95 دولار).

سعر الأوقية

وسجل سعر أوقية الذهب 7281 ريالًا (1941 دولارًا) مقارنة بنحو 7301.25 ريال (1947 دولارًا) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

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بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1639 ريالًا (437.28 دولار) مقارنةً بنحو 1643.19 ريال (438.18 دولار)، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

الأسعار العالمية

وبسبب تعطل التعاملات للإجازات الأسبوعية خلال يومي السبت والأحد؛ استقر سعر الذهب عالميًّا ليسجل المعدن النفيس في تعاملات نهاية الأسبوع نحو 1941 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار الخميس الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب 28% منذ بداية العام الجاري؛ إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد، وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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