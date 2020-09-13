النيابة العامة بالقصيم توجه بإطلاق سراح 136 مستفيدًا من العفو الملكي

وجَّه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 135 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي؛ إطلاق سراح 135 مستفيدًا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من صاحب الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, داعيًا إلى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة، سائلًا المولى –عز وجل– التوفيق والسداد.

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