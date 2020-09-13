مطالب بإنشاء محافظة في تهامة قحطان

عقدت لجنة تطوير تهامة قحطان اجتماعها الثاني بمقر بلدية محافظة سراة عبيدة الأسبوع الماضي، والذي أجمع المشاركون فيه على ضرورة تحويل مركز الفرشة إلى محافظة تخدم القطاع التهامي، وشهد الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء ومديري فروع الوزارات بمنطقة عسير ورؤساء المجالس البلدية والمستثمرين، طرح العديد من المبادرات من قبل أمانة منطقة عسير ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة وبنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية.

مطالب

طالب ممثل أهالي تهامة قحطان علي الحياني بضرورة إنشاء محافظة في تهامة قحطان، وقال ليس من المعقول أن نفكر في السياحة والاستثمار في منطقة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خاصة ما يتعلق بشق الطرق وسفلتتها، والتي تعد مطلباً رئيسياً لإيصال جميع الخدمات من تعليم وصحة واقتصاد واستثمار.

إنشاء

كشف الحياني عن أن هناك توجهاً لإنشاء جمعية تعاونية زراعية تؤسس لإقامة مؤسسة تعاونية تجارية استثمارية لاستغلال ما تكتنزه منطقة تهامة من ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية، وشدد على ضرورة العمل الميداني لجميع الوزارات المعنية لتنفيذ توجهات أمير عسير نحو تطوير تهامة قحطان، حيث أطلق من خلال عدة اجتماعات مع الأهالي في المراكز التهامية مبادرة تطوير تهامة قحطان.

توصيات

أبان رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة بندر الشهراني أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات أهمها تحويل مركز الفرشة إلى محافظة ودعم مشاريع البنية التحتية وإنشاء جمعية تعاونية زراعية، والتنسيق مع إدارات التعليم في سراة عبيدة وظهران الجنوب لتفعيل جانب استثمار واجهات المدارس والأراضي التابعة لوزارة التعليم في تهامة قحطان، وتنفيذ ورش تثيفية للأهالي في مراكزهم حول مبادرات القروض الاستثمارية والسياحية والزراعية.

إكمال

دعا الحياني المسؤولين في وزارة النقل لتحديد وإكمال مشروع الطريق المحوري نجران ظهران الجنوب جازان، والذي توقف العمل به في منطقة عسير لأسباب مجهولة، في حين أن العمل في منطقتي جازان ونجران يسير بخطوات متسارعة، قائلاً إن هذا المشروع سيحول تهامة إلى منطقة جذب سياحي واستثماري.

ترفيع

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طالب رئيس المجلس البلدي بمركز الفرشة راعي اليزيدي بترفيع فئة بلدية الفرشة، ولن يتم ذلك إلا بإنشاء محافظة في القطاع التهامي، وقال إن ضخ مشاريع ومبادرات في تهامة يعد مطلباً رئيسياً وأساسياً لتنمية وتطوير المنطقة التي تغفو على ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية وفرص استثمارية واعدة.

أهم مقومات تهامة:

كثافة بشرية

مساحة كبيرة وتضاريس متنوعة

ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية

مقومات طبيعية

موقعها الاستراتيجي

ثروة مائية كبيرة