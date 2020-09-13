سعوديون يحصدون 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات

حقق 6 طلبة سعوديون من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم إنجازاً غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020 الذي نفذ هذا العام عن بعد بسبب جائحة كورونا بفوز الفريق السعودي بـ 6 ميداليات، (ميدالية ذهبية واربع فضيات وميدالية برونزية ) .

الجوائز

وحقق الفريق السعودي المركز الثالث على مستوى 18 دولة مشاركة كثير منها متقدم بمجال الرياضيات مثل فرنسا. و حصل الطالب مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية على الميدالية الذهبية، بينما حصل على الميدالية الفضية كل من الطالب حمزه الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة والطالب محمد الدبيسي والطالب علي الرمضان من إدارة تعليم المنطقة الشرقية والطالب عبد الرحمن نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة وحصل على الميدالية البرونزية الطالب هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

الية الاختيار

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة بعد سلسلة من الاختبارات المحكمة التي أقامتها موهبة خلال فترة التدريب المكثف الذي تقيمه لكافة الطلبة المشاركين ، حيث خضع أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة الى تدريب مكثف استمر لمدة ثلاث سنوات بما يزيد عن 2000 ساعة تدريب على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين . وانطلقت مشاركة المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات في عام 2013 حيث حقق الفريق السعودي خلال مشاركاته في المسابقة 35 ميدالية، من بينها 4 ميداليات ذهبية، 11 ميدالية فضية، و20 ميدالية برونزية. وكانت مسابقة 2019 الأولى التي تحقق فيها المملكة ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة في إنجاز غير مسبوق ، ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتداداً لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلةً في وزارة التعليم و"موهبة”، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز. ويرفع هذا الانجاز عدد المسابقات التي فاز به طلبة المملكة من ابناء موهبة منذ بداية جائحة كورونا من 35 فوزا الى 41 فوزا دوليا في مختلف المسابقات والمجالات، ويرتفع رصيد موهبة من الانجازات العالمية من 378 فوزا دوليا الى 384 فوزا دوليا طيلة العشر السنوات الأخيرة.