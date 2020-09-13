السعودية اليوم / اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع الخليجية تعقد اجتماعها الـ17



الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

عقد أعضاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،اليوم اجتماعهم الـ17 عبر الاتصال المرئي .

وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، منها إستراتيجية عمل اللجنة واتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس ، وآلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والنظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية ، ومشروع مذكرة التفاهم الخليجية في مجال الأوقاف، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بإدارات التشريع بدول المجلس.

وأقر الأعضاء إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس (2021 - 2023)، وتكليف فريق العمل المعني بمراجعة الأنظمة (القوانين) الموحدة لدراسة المستجدات القانونية.

// انتهى //

16:53ت م

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