السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 509 جولات رقابية وتطهر وتعقّم 3643 موقعًا



الدمام 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (509) جولات رقابية، تَبِعتها (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (7) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (5) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (3643) موقعاً، باستخدام ( 151638 ) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (9397) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7415) طنا من النفايات، وإزالة (3843) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9397) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 6 / 9 / 2020م، حتى 12 / 09 / 2020م، (2499) بلاغا تضمّنت الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الحدائق، الأسواق .

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، ومن منطلق الحرص على سلامة المجتمع فهي تسعى سعياً دؤوباً للمُضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل سلامة الجميع، وتستقبل البلاغات عبر مركز 940 لمعالجتها، وتهيب بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات لهدف تصحيحها وصُنع بيئة آمنة بالتكاتف فيما بينها والمجتمع.

// انتهى //

16:29ت م

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الدمام 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (509) جولات رقابية، تَبِعتها (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (7) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (5) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (3643) موقعاً، باستخدام ( 151638 ) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (9397) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7415) طنا من النفايات، وإزالة (3843) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9397) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 6 / 9 / 2020م، حتى 12 / 09 / 2020م، (2499) بلاغا تضمّنت الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الحدائق، الأسواق .وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا فقد تلقّى مركز 940 يوم أمس فقط (33) بلاغا ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، ومن منطلق الحرص على سلامة المجتمع فهي تسعى سعياً دؤوباً للمُضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل سلامة الجميع، وتستقبل البلاغات عبر مركز 940 لمعالجتها، وتهيب بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات لهدف تصحيحها وصُنع بيئة آمنة بالتكاتف فيما بينها والمجتمع.// انتهى //16:29ت م0153

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