السعودية اليوم / عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تسجل أكثر من ١٤ ألف جلسة افتراضية خلال الأسبوع الثاني من الفصل الأول 1442هـ



أبها 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

تواصل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقديم خدماتها الإلكترونية، حيث أظهرت إحصائيات العمادة للأسبوع الثاني من انطلاق الدراسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ تسجيل ٢٦٤٥ عضو هيئة تدريس، و ٥٠٨٧ طالباً وطالبة، إضافة إلى ١٤٠٨٧ جلسة افتراضية.

وأظهرت الإحصائية -بحسب مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية بالعمادة- حضور ٣٨٩٥٠٤ من المستفيدين والمستفيدات، وكذلك تسجيل ١٤٧٥٢ في النظام.

وقدمت العمادة عدداً من الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة الإبداع في المنتديات وبدائل المنتديات التقليدية لـ ٤٦١ عضو هيئة تدريس، وكذلك دورة للطلاب المستجدين في كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة لـ ١٦٤ طالبًا وطالبة، إضافة إلى حفل استقبال الطلاب والطالبات المستجدين الافتراضي بحضور ٢١١٦ طالبًا وطالبة، وتهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ ٥٠ طالبة.

وأقامت عمادة التعلم الإلكتروني ضمن جهودها في الأدلة الإرشادية للتعلم الإلكتروني خمسة تصاميم (إنفوجرافيك) للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس أيضًا، فيما بلغ عدد المشاهدات لفيديوهات قناة تمكين من بداية الأسبوع ٢٢٥٦٣ مشاهدة، بواقع ٥٦٠,٢ ساعة.

يذكر أن العمادة قدمت خلال الأسبوع الثاني خدمات دعم فني تمثلت في ٤٣١ دعماً فنياً عبر الهاتف، و٥١٦ عن طريق (الواتس آب)، و42 من خلال مكتب العمادة، إضافة إلى ١٤ بريدًا إلكترونيًّا، وذلك بواقع ٧٤% لدعم أعضاء هيئة التدريس، و٢٦% لدعم الطلاب والطالبات، إضافة إلى خمس خدمات للدعم عبر برنامج zoom، و7 anydesk.

// انتهى //

16:13ت م

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