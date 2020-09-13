السعودية اليوم / فريق مشروع الأبحاث التطبيقية بوزارة الزراعة يتفقد مركز النخيل والتمور بالأحساء



الأحساء 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

تفقد فريق مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور بوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلاً بمدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بالوزارة الدكتور بندر بن محمد الصقهان، ومستشارة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة الدكتورة بدرية العبدالكريم، مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء.

وقدم مدير عام المركز المهندس خالد بن سعد الحسيني، للفريق الزائر شرحاً عن سير دراسة إنتاج وفاقد التمور في المملكة، وما يحتويه المركز من أبحاث علمية ومختبرات متخصصة في الصناعات التحويلية للتمور، وأطلع على الخطة البحثية لمركز النخيل والتمور .

بعدها قام الفريق بجولة ميدانية على بنك "الأصول الوراثية لأصناف النخيل" الذي يعدّ الأكبر على مستوى العالم .

// انتهى //

16:11ت م

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