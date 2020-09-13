السعودية اليوم / رواندا تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتفرض غرامات على المخالفين



كيغالي 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

شددت السلطات في رواندا إجراءات مكافحة فيروس

وأعلنت الحكومة الرواندية في بيان اليوم فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك رواندي لعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة خاطئة مع الاحتجاز لمدة 24 ساعة.

وأضاف البيان أن العقوبة ستكون مضاعفة بالنسبة للتجار ومقدمي الخدمات للمواطنين حيث تصل إلى إغلاق المحل، مؤكدة أن العقوبات ستطبق أيضا في حالة ارتكاب مخالفة تدابير التباعد الاجتماعي.

وشددت حكومة كيغالي على أن منظمي الفعاليات والتجمعات والمشاركين سيعاقبون أيضا بغرامات مالية.

// انتهى //

16:10ت م

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كيغالي 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسشددت السلطات في رواندا إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره وفرضت عقوبات على مخالفي هذه الإجراءات وصلت إلى السجن وفرض غرامات مالية ، خاصة بعد مؤشرات وأنباء عن بدء الموجة الثانية من الوباء في عدد من مناطق العالم.وأعلنت الحكومة الرواندية في بيان اليوم فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك رواندي لعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة خاطئة مع الاحتجاز لمدة 24 ساعة.وأضاف البيان أن العقوبة ستكون مضاعفة بالنسبة للتجار ومقدمي الخدمات للمواطنين حيث تصل إلى إغلاق المحل، مؤكدة أن العقوبات ستطبق أيضا في حالة ارتكاب مخالفة تدابير التباعد الاجتماعي.وشددت حكومة كيغالي على أن منظمي الفعاليات والتجمعات والمشاركين سيعاقبون أيضا بغرامات مالية.// انتهى //16:10ت م0145

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