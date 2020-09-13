السعودية اليوم / "الإيمان بالكتب" .. درس علمي بدعوي رفحاء



رفحاء 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

تنظّم جمعية"حياة" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يوم غد درساً علمياً بعنوان "الإيمان بالكتب" عقب صلاة المغرب بجامع بلال بن رباح بحي القادسية ضمن الدروس الإسبوعية التي تنفذها الجمعية .

ويأتي هذا الدرس ضمن مناشط الجمعية التوجيهية.

// انتهى //

16:08ت م

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