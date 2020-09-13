شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,700 كرتون تمور في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,700 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مديريات المنصورة، والشيخ عثمان، والتواهي بمحافظة عدن، استفاد منها 1,700 أسرة.

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