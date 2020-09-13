شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: يجب ألا نخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

- 601 إصابة جديدة بكورونا و1034 حالة تعافٍ - نسبة التعافي في المملكة تتجاوز 93% - إجمالي الفحوصات 5.722.477 فحصا مخبريا دقيقا Advertisements أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 601 إصابة جديدة بكرورنا و1034 حالة تعافٍ و28 وفاة. وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي نسجل على مدار أسبوعين انخفاضا في حالات كورونا المؤكدة ، و نزولاً في نسبة الحالات الحرجة. متحدث الصحة أن نسبة التعافي في المملكة تتجاوز 93% ، و إجمالي الفحوصات 5.722.477 فحصا مخبريا دقيقا مؤكدا أنه يجب علينا أن لانُخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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