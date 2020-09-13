2020-09-13

ماذا يفعل من تظهر نتائج التحاليل إصابته بفيروس كورونا لأكثر من شهر؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أعراض كورونا قد تظهر على الشخص المتعافي لمدة قد تصل إلى شهر ونصف رغم تماثله للشفاء كما أن التحليلات قد تظهر إصابته بالفيروس.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن ما يظهر في التحليل ليس هو فيروس كورونا وإنما هي بقايا غير نشطة من الفيروس لا تسبب أي ضرر ولا تعني أن الشخص لا يزال مصابًا بالفيروس كما أنه لا يمكن أن ينقل العدوى للآخرين.

ومع ذلك شدد العبدالعالي على أهمية التزام هذا الشخص بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق السلوكيات الصحية؛ لأنه قد يلامس أحد الأسطح الملوثة بالفيروس وينقلها بدوره إلى شخص آخر ما يمثل خطورة على صحته وعلى الآخرين.

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التقيد بالإجراءات الاحترازية

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول وعدم التخفيف منها أو التهاون بها بحجة انخفاض حالات كورونا المؤكدة.

تراجع الحالات المؤكدة

وقال العبدالعالي: على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة وكذلك نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة ولله الحمد.

وتابع : أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 المؤكدة بلغت 88% مع استمرار نزول الحالات الحرجة وارتفاع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 93%.

الحالات الحرجة في المملكة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1,034) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (302870) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18513) حالة من بينها (1326) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325651) حالة، توفي منهم (4268) حالة.



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