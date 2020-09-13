متحدث الصحة : انخفاض إصابات كورونا 88 % ولا تهاون في الإجراءات الاحترازية

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي استمرار تراجع الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعيين الماضيين ومشددًا في نفس الوقت على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تراجع الحالات المؤكدة

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات كورونا اليوم : على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة وكذلك نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة ولله الحمد.

وتابع : أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بـفيروس كورونا المؤكدة بلغت 88% مع استمرار نزول الحالات الحرجة وارتفاع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 93%.

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الحالات الحرجة في المملكة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1,034) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (302870) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18513) حالة من بينها (1326) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325651) حالة، توفي منهم (4268) حالة.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول : يجب علينا ألّا نُخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية.



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