محمد بن مسعود - الدمام - 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 03:49 PM عبر إقامة 47 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات بالمنطقة صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي كشفت صحة الجوف ممثلة في إدارة التمريض عن تمكنها من تدريب 1947 متدرباً ومتدربة عبر إقامة 47 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات على مستوى المنطقة، خلال العام الماضي 1441هـ، تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الصحية التمريضية، لمواكبة أحدث التطورات والأساليب الحديثة في المجال الصحي.

وأشارت صحة الجوف إلى أن الدورات التدريبية وورش العمل المعتمدة شارك في تقديمها أكثر من 10 مدربين من ذوي الخبر والتأهيل العالي، واستقاد منها قرابة 1947 متدرباً ومتدربة.

ولفتت صحة الجوف الانتباه بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت البرامج التدريبة المنفذة بواقع 55 ساعة تعليمية بـ 11 برنامجًا معتمدًا. وأكدت صحة الجوف على اهتمامها في إقامة البرامج التدريبية والتعليمية لما تنعكس مخرجات هذه البرامج على تطوير أداء العاملين في المجال الصحي والذي يسهم بدوره في رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين. الكلمات المفتاحية ، صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.