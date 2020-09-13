، المعلم الذي رفض دخول غرفة العمليات قبل إنهاء حصته.. تفاصيل القصة ،

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كشفت "الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو لمعلم يشرح لطلابه عبر منصة مدرستي قبل دخول غرفة العمليات، إذ لم يتوقع الفريق الطبي أن مريضًا سيفكر في عمله وهو ينتظر مصيره بالمستشفى، إلا أن المعلم محمد فواز استطاع تغيير الصورة النمطية و رفض الدخول لغرفة العمليات قبل أن يتم حصصه في جدوله الدراسي مما وضع علامة تعجب واستغراب في نفوس الممرضين والاطباء.
"الخليج 365" تواصلت مع المعلم محمد فواز من معلمي قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث قال إن مهنة التعليم تختلف عن غيرها من الأعمال، حيث تنقلب الموازين وتختلف الصورة ليبدو موقف المعلم رهانًا على تحضر المجتمع.
وأضاف المعلم الفواز يقول: قدمت أول درس افتراضي من غرفة العمليات عبر منصة مدرسي وبرنامج تيمز وأنا على السرير الأبيض بغرفة العمليات، وسط دهشة الأطباء والممرضين، وبعد أن استأذنت الدكتور قبل ذلك، وكنت مخيرًا بين تقديم الدرس أو تقديم العملية، فاخترت تقديم الدرس وتحضير الطلاب والتاكيد على الواجبات.
وأكد الفواز أن هنا تكمن رسالة العلم في التفاني من أجل الحقيقة والسمو بالعطاء مهما كانت الظروف، وقد كان الموقف مؤثرًا بالنسبة لفريق التمريض وكذلك إطلالة المعلم على طلابه وهو بلباس المرضى استعدادًا لإجراء عملية، وكان هذا المشهد المهيب عنواناً عميقًا يحمل مفردات القيم الإنسانية والمعنى الحقيقي لدور المعلم ويجسد أرقى حالات الشغف المعرفي والإخلاص في سبيل العلم.
المعلم محمد فواز منصة مدرستي غرفة العمليات
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 03:45 PM
قال: خيروني بين إجرائها أو تقديم الدرس فاخترت طلابي
كشفت "الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو لمعلم يشرح لطلابه عبر منصة مدرستي قبل دخول غرفة العمليات، إذ لم يتوقع الفريق الطبي أن مريضًا سيفكر في عمله وهو ينتظر مصيره بالمستشفى، إلا أن المعلم محمد فواز استطاع تغيير الصورة النمطية و رفض الدخول لغرفة العمليات قبل أن يتم حصصه في جدوله الدراسي مما وضع علامة تعجب واستغراب في نفوس الممرضين والاطباء.
"الخليج 365" تواصلت مع المعلم محمد فواز من معلمي قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث قال إن مهنة التعليم تختلف عن غيرها من الأعمال، حيث تنقلب الموازين وتختلف الصورة ليبدو موقف المعلم رهانًا على تحضر المجتمع.
وأضاف المعلم الفواز يقول: قدمت أول درس افتراضي من غرفة العمليات عبر منصة مدرسي وبرنامج تيمز وأنا على السرير الأبيض بغرفة العمليات، وسط دهشة الأطباء والممرضين، وبعد أن استأذنت الدكتور قبل ذلك، وكنت مخيرًا بين تقديم الدرس أو تقديم العملية، فاخترت تقديم الدرس وتحضير الطلاب والتاكيد على الواجبات.
وأكد الفواز أن هنا تكمن رسالة العلم في التفاني من أجل الحقيقة والسمو بالعطاء مهما كانت الظروف، وقد كان الموقف مؤثرًا بالنسبة لفريق التمريض وكذلك إطلالة المعلم على طلابه وهو بلباس المرضى استعدادًا لإجراء عملية، وكان هذا المشهد المهيب عنواناً عميقًا يحمل مفردات القيم الإنسانية والمعنى الحقيقي لدور المعلم ويجسد أرقى حالات الشغف المعرفي والإخلاص في سبيل العلم.
، المعلم الذي رفض دخول غرفة العمليات قبل إنهاء حصته.. تفاصيل القصة ،
المصدر : الخليج 365
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