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الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي وكالة المسجد النبوي القياديين الجدد؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي.
وأكد المسؤولية الكبيرة تجاه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- والرؤية المباركة التي تسعى من خلالها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتذليل كل العقبات؛ كي يؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهتهم، قدّم القياديون الجدد شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على هذا الدعم غير محدود؛ واعدين إياه ببذل قصارى الجهد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 03:33 PM
قدّموا شكرهم وتقديرهم على الدعم غير المحدود واعدين إياه ببذل الجهودالسديس للقيادات الجديدة بوكالة المسجد النبوي: أمامكم مسؤولية كبيرة
الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي وكالة المسجد النبوي القياديين الجدد؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي.
وأكد المسؤولية الكبيرة تجاه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- والرؤية المباركة التي تسعى من خلالها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتذليل كل العقبات؛ كي يؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهتهم، قدّم القياديون الجدد شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على هذا الدعم غير محدود؛ واعدين إياه ببذل قصارى الجهد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
، السديس للقيادات الجديدة بوكالة المسجد النبوي: أمامكم مسؤولية كبيرة ،
المصدر : الخليج 365
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