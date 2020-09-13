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محمد بن مسعود - الدمام - نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث للبنين، 438 برنامجًا تدريبيًا لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة من مطلع شهر يناير إلى السابع من شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج شملت التدريب المباشر، والتدريب عن بعد، والتدريب الصيفي للقيادة المدرسية "عن بعد"، والتوعية بلائحة الوظائف التعليمية، وبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد، وبرنامج منصة مدرستي، وجلسات وورش الملتقى التقني، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين الذين استفادوا من تلك البرامج بلغ 158524 متدربًا، بواقع 3111 ساعة تدريبية.
وأشار مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة سفر البريدي أن عدد المدربين الذين نفذوا البرامج بلغ 346 مدربًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل المدربين والمشرفين على البرامج، والمتدربين خلال مشاركاتهم الفاعلة.
الإدارة العامة للتعليم منطقة عسير
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 03:26 PM
نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث للبنين، 438 برنامجًا تدريبيًا لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة من مطلع شهر يناير إلى السابع من شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج شملت التدريب المباشر، والتدريب عن بعد، والتدريب الصيفي للقيادة المدرسية "عن بعد"، والتوعية بلائحة الوظائف التعليمية، وبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد، وبرنامج منصة مدرستي، وجلسات وورش الملتقى التقني، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين الذين استفادوا من تلك البرامج بلغ 158524 متدربًا، بواقع 3111 ساعة تدريبية.
وأشار مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة سفر البريدي أن عدد المدربين الذين نفذوا البرامج بلغ 346 مدربًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل المدربين والمشرفين على البرامج، والمتدربين خلال مشاركاتهم الفاعلة.
، تعليم عسير.. 158 ألف متدرب في برامج التطوير المهني ،
المصدر : الخليج 365
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