، "بدر بن سلطان" يرعى انطلاق "ملتقى حياة آمنة مطمئنة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه جامعة جدة افتراضاً الثلاثاء المقبل.. برنامج لجنة الأمن الاجتماعي

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وبحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بعد غد (الثلاثاء) حفل افتتاح ملتقى (حياة آمنة مطمئنة) الافتراضي الذي تنظمه جامعة جدة ضمن برنامج لجنة الأمن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وتستمر فعالياته لمدة أربعة أسابيع.

وأوضحت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات ورئيسة لجنة الأمن الاجتماعي بجامعة جدة الدكتورة شذا خصيفان أن الملتقى يأتي استشعاراً من دور الجامعة تجاه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره وانصرافه نحو البناء والتنمية، مشيرة إلى أن الملتقى يستهدف كافة شرائح المجتمع ويسعى للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف وتسليط الأضواء على العديد من جوانبه المختلفة .

وأضافت الخصيفان أن الملتقى يتضمن تسعة محاور رئيسية تناقش في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بمواضيع العنف وآثاره المختلفة على كافة مناحي الحياة وأهمها العنف وآثاره الصحية، ودور الفنون في مواجهة العنف، ودور الرياضة في الحد من العنف، والعنف والحالة الاقتصادية، وخطاب العنف في الإعلام، والعنف وثورة التقنية والتكنولوجيا، والرؤية الإسلامية للعنف، والقانون والعنف، وكيفية حماية المجتمع من العنف .

ويشارك في إلقاء مواضيع ومحاضرات الملتقى وإدارة جلساته نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جدة بشطريها للرجال والسيدات.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز