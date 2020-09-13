شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق صحة» يقدم مليون استشارة طبية والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف تطبيق "صحة" إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ حيث تسعى وزارة الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.
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