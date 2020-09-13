شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق صحة» يقدم مليون استشارة طبية والان نبدء بالتفاصيل

قدّم تطبيق "صحة" خدماته خلال العام الجاري 2020م لـ 1,032,348 استشارة طبية، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية 1,551,247 تحميلاً، إذ مكنت وزارة الصحة للاستفادة من هذه الخدمة من خلال تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية.

ويهدف تطبيق "صحة" إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ حيث تسعى وزارة الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.