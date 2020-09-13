شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية وسفير البحرين يستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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