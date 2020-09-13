2020-09-13

هذا ما يحدث في جسدك عندما تفرط في النوم

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت أوليفيا أريزولو، من سيدني، إنه إذا كنت تعتقد أن قضاء أكثر من تسع ساعات في النوم بانتظام سيجعلك في غاية النشاط في اليوم التالي، فإن ذلك اعتقاد خاطئ.

وتابعت لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسات تشير إلى أن النوم الطويل يمثل مشكلة مثل النوم القصير، بل يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 30%؛ ذلك لأن مدة النوم الطويلة ترتبط بشكل أساسي مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما الذي يحدث في جسدك عندما تفرط في النوم؟

أوضحت أوليفيا بالتفصيل الأشياء الخمسة التي تحدث لجسمك عندما تقضي ساعات طويلة جدًا من النوم وهي كالتالي:

1- التعب

من المفارقات أن أول شيء يمكن أن يؤدي إليه النوم المفرط هو الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، ذلك لأنه يحد من إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يجعلك عادة تشعر باليقظة والنشاط.

2- الصداع

غالبًا ما يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع في عطلات نهاية الأسبوع عندما ينامون ويحاولون تعويض الأيام السابقة بمزيد من النوم، ولكن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية.

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وإذا كنت تحاول العثور على فترات أطول من النوم، فاذهب إلى فراشك في عطلة نهاية الأسبوع دون ضبط منبه، وعندما تستيقظ بشكل طبيعي لا تنم مرة أخرى.

3- قلة التركيز

غالبًا ما يجد الباحثون أن الرجال والنساء الذين يحصلون على نوم منتظم لمدة سبع ساعات كل ليلة يؤدون أداءً أفضل في الاختبارات المعرفية مقارنة بأولئك الذين يتأرجحون بين قلة النوم أو الإفراط فيه.

4- تدني المزاج والاكتئاب

أحد الآثار الجانبية الأكثر خطورة للنوم المفرط هو الحالة المزاجية السيئة والتي قد تصل إلى الاكتئاب، حيث تُظهر الأبحاث وجود روابط بين الإفراط في النوم والاكتئاب.

وتوصل العلماء إلى أن هذا قد يكون له علاقة بالتغيرات الكيميائية الحيوية في الدماغ المرتبطة بهرمون السعادة السيروتونين، فعندما تقضي الكثير من الوقت في السرير، يقل مستوى نشاطك البدني الذي يعزز إفراز الإندورفين والسيروتونين والدوبامين المسؤولين عن الشعور بالسعادة.

حاول الالتزام بجدول نوم منتظم قدر الإمكان، حتى في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون من المغري قضاء وقت أطول في السرير.

5- السمنة

أخيرًا، قد يؤدي الإفراط في النوم إلى زيادة الوزن والسمنة، حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يكتسبون 1.58 كيلوجرام في السنة أكثر من الذين ينامون بانتظام، كما ورد أنهم أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالسمنة.



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