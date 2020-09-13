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شرطة حائل تتابع تطبيق الاحترازات في الأسواق الشعبية والأماكن العامة

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2020-09-13

شرطة حائل تتابع تطبيق الاحترازات في الأسواق الشعبية والأماكن العامة

متابعات الخليج 365 - واس

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تواصل شرطة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة ” كوفيد ١٩” بمدينة حائل، وتحرير المخالفات في حق المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.

شرطة حائل تلزم الجميع بالإجراءات الوقائية

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.



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