حل مشكلة تعارض الحصص بين منصة مدرستي وتطبيق تيمز

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المدرب المعتمد عبدالرحمن الشهري عن طريقة حل مشكلة تعارض الحصص والوقت بين منصة مدرستي وتطبيق تيمز التي تواجه بعض المعلمين والمعلمات.

مشكل تعارض الحصص في منصة مدرستي وتطبيق تيمز

ووجه الشهري سؤالاً للمعلمين والمعلمات قال فيه: هل تواجه مشكلة تعارض الوقت في الحصص ؟ ورد الشهري على السؤال بالقول إن سبب المشكلة هو إعداد الدرس في تطبيق تيمز من خلال التقويم، مشيراً إلى أن الحل يمكن في حذف الدروس المعدة في برنامج تيمز والاكتفاء بإعداد الدرس في منصة مدرستي فقط.

Advertisements

طريقة دخول المنصة عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

منصة مدرستي قصة نجاح جديدة

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال في لقائه بعدد من مسؤولي الوزارة قبل أيام إن المملكة تعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، حيث استطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة.

وبين أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال المنصة كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.

أرقام منصة مدرستي

ولفت الدكتور حمد آل الشيخ الانتباه إلى أن الأرقام التي تسجلها المنصة تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.



شارك الخبر







