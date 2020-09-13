إطلاق برنامج سفراء الأمان من تيك توك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إطار التزامها تجاه المجتمع وبتعزيز بيئة إيجابية وآمنة، أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق مبادرة جديدة ومبتكرة تتمحور حول الأمان على شبكة الإنترنت، والذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن برنامج “سفير الأمان” محتوى من إعداد بعض من أبرز صانعي المحتوى والشخصيات المشهورة والمحبوبة في المنطقة بما في ذلك أمين ونارا كريس فيد وشيرين متولي. ويشكل هذا المحتوى مصدرًا إضافيًا لمساعدة المستخدمين على استخدام ميزات الأمان المشددة في تيك توك.

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وستغطي الفيديوهات التي يصورها السفراء مجموعة واسعة من الموضوعات التعليمية مثل الصحة الرقمية والثقة والأمان والميزات الرئيسية في التطبيق مثل خاصية الاقتران العائلي التي تسمح للأهالي والأبناء بعمر المراهقة بتخصيص إعدادات الأمان بحسب احتياجاتهم الفردية.

وأطلق أمين ونارا سلسلتهما الخاصة من المحتوى بفيديو حول التنمر عبر الإنترنت، حيث تحدّثا حول كيفية حجب التعليقات التي تحض على الكراهية على المنصة.

هذا وجرى إطلاق البرنامج في الإمارات ومصر والسعودية وهو متوفر الآن على منصة تيك توك. لمعرفة المزيد حول مصادر الثقة والأمان على منصة تيك توك، يمكنكم زيارة مركز الأمان في تيك توك.

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